Так, вони також вчилися!

“Кіношні однокашники”, - творець епопеї про Індіану Джонса Стівен Спілберг та батько “Зоряних Воєн” Джордж Лукас, - не могли пропустити святкування вісімдесятиріччя своєї рідної альма-матер - Школи кіномистецтв Університету Південної Каліфорнії.Стівен Спілберг (кінорежисер): “Що якщо жоден із випускників не з`явиться завтра на роботу? Голівуд тоді просто розвалиться. Адже саме випускники кіноматографічної школи становлять “хребет” сучасної індустрії”.Джордж Лукас (кінорежисер): “Досі згадую, як сидів ось тут зі своїми однокурсниками, як ми розмовляли про кіно, політику, про все, що нас тоді цікавило. І я радий бачити, що сучасні студенти також користаються цією нагодою, як це робив я багато років тому”.Двійко зіркових режисерів також доклалися до зведення нового корпусу на території навчального закладу розміром майже 13тисяч квадратних метрів. Сам же Спілберг закінчив вуз із відзнакою, а от Лукас нічим особливим під час навчання не вирізнявся.