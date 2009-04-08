Кінозбори зросли!

Криза кризою, а кіно вічне.

Інорфмаційне агентство "УНІАН"із посиланням на Міжнародну асоціацію виробників та дистрибюторів фільмів повідомляє, що в Україні цього року відвідуваність кінотеартів зросла на 40 відсотків порівняно із минулим роком. Так з початку року новими стрічками від кризи рятувалося більш ніж 3 мільйони глядачів, коли раніше ця цифра заледве сягала 2. Тішаться прокатники й касовими зборами, які за перші 3 місяці склали майже 89 мільйонів гривень. А це взагалі на 70 відсотків більше ніж минулоріч.Нагадаємо, лише недавно аналітики пророкували крах кінопрокатного бізнесу в Україні. Та, схоже, що такі голлівудські гіганти як "Мільйонер із нетрів" чи то "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" таки зробили свою справу. А до всього, цього місяця в українських кінотеатрах з`явилася історична драма "Тарас Бульба", яку російські прокатники вже назвали фільмом року.