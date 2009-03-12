Кіпр: Ралі

Час контрастів! Стартує 3 етап Чемпіонату світу з класичного ралі!

У WRC повертаються спецділянки Кіпру! Головна морока пілотів - поправки регламенту і особливості покриття траси. Адже на Кіпрі гравійні допи чергуються з асфальтовими відрізками, а, за новими правилами, долати дистанцію доведеться лише на гумі для гравію.З такими от факторами, окрім суперників, боротиметься головний фаворит перегонів п'ятиразовий чемпіон Себастьян Льоб. Француз вже тричі перемагав на Кіпрі і звісно прагне зміцнити лідерство у цьогорічному особистому заліку пілотів.Та розслаблятись у першого номера "Сітроена" немає ні підстав, ні намірів. Помилки "Суперсеба" тільки й чекають головні конкуренти з "Бі.Пі Форда" Міко Хірвонен і Ярі-Маті Латвала. За місце щонайменше у трійці боротиметься і партнер Льоба Дані Сордо.Пасти задніх не збираються також представники "Стобарт Форда". Неабиякі надії на найближчий етап покладає і приватник Петер Сольберг. Норвежець має намір на повну використати можливості щойно отриманого нового двигуна своєї "Ксари".