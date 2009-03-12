19:49
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Кіпр: Ралі

16:28, 12 березня 2009 256

Час контрастів! Стартує 3 етап Чемпіонату світу з класичного ралі!

У WRC повертаються спецділянки Кіпру! Головна морока пілотів - поправки регламенту і особливості покриття траси. Адже на Кіпрі гравійні допи чергуються з асфальтовими відрізками, а, за новими правилами, долати дистанцію доведеться лише на гумі для гравію.З такими от факторами, окрім суперників, боротиметься головний фаворит перегонів п'ятиразовий чемпіон Себастьян Льоб. Француз вже тричі перемагав на Кіпрі і звісно прагне зміцнити лідерство у цьогорічному особистому заліку пілотів.Та розслаблятись у першого номера "Сітроена" немає ні підстав, ні намірів. Помилки "Суперсеба" тільки й чекають головні конкуренти з "Бі.Пі Форда" Міко Хірвонен і Ярі-Маті Латвала. За місце щонайменше у трійці боротиметься і партнер Льоба Дані Сордо.Пасти задніх не збираються також представники "Стобарт Форда". Неабиякі надії на найближчий етап покладає і приватник Петер Сольберг. Норвежець має намір на повну використати можливості щойно отриманого нового двигуна своєї "Ксари".   
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
430
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
321
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
740
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19586
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 600
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук