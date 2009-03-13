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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Кіпр: Ралі

15:23, 13 березня 2009 257

Досі без інтриги!

П'ятиразовий чемпіон WRC Себастіан Льоб з перших метрів захопив лідерство на ралі Кіпру. "Сітроен" переможця двох попередніх етапів сезону з найкращим результатом домчав до першого сервіс парку п'ятниці.На 22,5 секунди від лідера чемпіонату відстає партнер по команді Дані Сордо, час якого наразі перебуває на другій сходинці абсолюту. Аж на 42 секунди повільніше за Льоба три перші спецділянки подолав Міко Хірвонен із “Бі-Пі Форда”. Фін, плекаючи надії на боротьбу за чемпіонський титул, на Кіпрі поки змагається лише за третю позицію із своїм співітчизником, ще одним представником "блакитних овалів" Латвалою.Найшвидший з-поміж решти учасників - Петер Сольберг. випередивши Себастіана Ожьє норвежець піднявся на п'яте місце. Француз, відповідно, шостий. У чільній вісімці також перебувають росіянин Новіков і британець Вілсон.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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