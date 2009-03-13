Кіпр: Ралі

Досі без інтриги!

П'ятиразовий чемпіон WRC Себастіан Льоб з перших метрів захопив лідерство на ралі Кіпру. "Сітроен" переможця двох попередніх етапів сезону з найкращим результатом домчав до першого сервіс парку п'ятниці.На 22,5 секунди від лідера чемпіонату відстає партнер по команді Дані Сордо, час якого наразі перебуває на другій сходинці абсолюту. Аж на 42 секунди повільніше за Льоба три перші спецділянки подолав Міко Хірвонен із “Бі-Пі Форда”. Фін, плекаючи надії на боротьбу за чемпіонський титул, на Кіпрі поки змагається лише за третю позицію із своїм співітчизником, ще одним представником "блакитних овалів" Латвалою.Найшвидший з-поміж решти учасників - Петер Сольберг. випередивши Себастіана Ожьє норвежець піднявся на п'яте місце. Француз, відповідно, шостий. У чільній вісімці також перебувають росіянин Новіков і британець Вілсон.