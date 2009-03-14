Кіпр: Ралі

Себастьян Льоб впевнено утримує найвищу позицію.

Усе за планом Суперсеба! Себастьян Льоб продовжує лідирувати на третьому етапі чемпіонату з класичного ралі на Кіпрі. Напередодні забезпечивши комфортний гандикап, француз надто не напружуючись утримує позицію впродовж другого дня перегонів. Більше того, відрив чинного чемпіона від найближчого переслідувача зріс до 1 хвилини і 8 секунд. Не такі райдужні справи у партнера Льоба по "Тотал Сітроену" Дані Сордо. Іспанець скотився на третю сходинку поступившись місцем "Бі Пі Форду" Міко Хірвонена, який тепер другий. От кому зовсім не пощастило, так це ще одному пілоту "блакитних овалів" Ярі-Маті Латвалі. Недопрацювавши із стенограмою фін злетів з траси, втратив більше 20 хвилин і відповідно відкотився з четвертого місця далеко за межі залікової зони. У чільній ж вісімці наразі ж перебувають Петер Сольберг, Метью Вілсон, Євгеній Новіков, Себастьян Ожьє і Конрад Раутенбах.