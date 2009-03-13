Кіпр: Ралії

50 перемога все ближче і ближче.

Француз Себастьян Льоб нарощує перевагу над конкурентами на ралі Кіпру. Учасники WRC чемпіонату закінчили перший день перегонів на острові, залишивши за спиною 6 спецділянок. Супер Себ показав найкращий час на 5 допах, і лише на останньому поступився лідерством партнеру по команді "Сітроен" Дані Сородо. Саме іспанцеві, який розташувався на другій позиції, француз везе 41 секунду. Головний конкурент Льоба Мікко Хірвонен 3 із відставанням в 1 хвилину.5 спецділянок суботи учасники чемпіонату долатимуть за високої як для цієї пори року температури, а різка зміна погоди відверто лякає гонщиків - сюрпризів вочевидь уникнути не вдасться.