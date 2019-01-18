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      Кір дістався Лук'янівського СІЗО: у закладі оголосили карантин

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      У Лук'янівському СІЗО 7 арештантів захворіли на кір: тут оголосили карантин
      У Лук'янівському СІЗО 7 арештантів захворіли на кір: тут оголосили карантин / Соцмережі

      Через численні випадки захворювання на кір у Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівське СІЗО) оголошено карантин.

      Як повідомили у Держаній кримінально-виконавчій службі, за останньою інформацією у СІЗО захворіли 7 арештантів, відтак їх ізолювали від решти в окреме приміщення, пише УНІАН.

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      Кір – що це?
      Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

      "Запроваджено карантин на 21 день. Ми створили комісію з інфекційного контролю, провели її засідання, створили ізолятор для хворих на повітряно-крапельні інфекції, встановили посилене медичне спостереження за контактними особами на 21 день з дня госпіталізації останнього хворого, проводимо активне виявлення хворих під час щоденного обходу камер", – розповів співрозмовник ресурсу.

      За його словами, зараз в ізоляторі посилено контроль за щоденним вологим прибиранням камер із застосуванням антиінфекційних засобів, а також максимально обмежено спілкування з тими, хто перебував у камерах з хворими.

      Також він додав, що тяжких хворих немає. 

      "Профілактична робота триває. Контактних з хворими осіб, які перебувають на карантині, не вивозитимуть з ізолятора навіть для участі в судових засіданнях. Всіх інших арештантів це обмеження не стосується", – підсумував представник Державної кримінально-виконавчої служби.

      Нагадаємо, з початку 2019 року на кір в Україні захворіли понад 5 тисяч осіб, а за останній тиждень ця цифра становить 2767 людей зокрема 1680 дітей. 

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      Теги: Новини України Новини Києва СІЗО Кір Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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