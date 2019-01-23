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      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

      90192 Читать новость на русском
      Кір в Україні: симптоми і профілактика
      Кір в Україні: симптоми і профілактика / 24 Канал

      Кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Кір зафіксували у кількох регіонах України, зокрема, в Одеській, Львівській області та Києві.

      Кір – небезпечне вірусне захворювання. Саме ця інфекція є однією із основних причин дитячої смертності у світі.

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      Як можна заразитись кором

      Вірус дуже швидко поширюється – він передається при розмові, кашлі, чханні чи будь-якому тісному контакті з хворим. Як тільки у людини з’являються перші ознаки вірусу – вона вже поширює інфекцію. Інкубаційний період триває від 7 до 17 днів.

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      При цьому інфекція дуже швидко поширюється, тож з потоком повітря вірус може навіть поширитись у сусідні приміщення, наприклад через вікна, вентиляцію тощо.

      Симптоми у дітей і дорослих

      Найчастіше кором хворіють діти та підлітки, однак, якщо щеплення не було, то заразитись може і дорослий.

      Перші тривожні ознаки небезпечного вірусу – людина стає млявою, у неї порушується сон, знижується апетит. Пізніше з'являється нежить та кашель, а також підвищується температура.

      Однак, вже через кілька днів температура знижується, а от кашель та нежить не проходять, а навпаки посилюються. В цей період в людини стають чутливими очі, важко дивитись на світло, інколи доходить до запалення ока (кон'юнктивіт). Часто ці симптоми можна сплутати зі звичайною застудою чи грипом. При цьому на внутрішній стороні щік, а іноді й губ, вже з’являються дрібненькі цятки. Це вже одна із основних ознак, що в хворого таки кір.

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      Вже на 4-5 день після перших симптомів температура знову підвищується до 39-40 градусів, а на шкірі з'являється дуже помітний висип червоних цяток. У цей момент посилюється нежить, набрякають повіки та все обличчя.

      До симптомів може додатись ще й пронос. Також може посилитись головний біль, інколи хворі навіть непритомніють.

      Якщо хвороба проходить без ускладнень, то вже до тижня часу хворому має стати краще. Тоді у людини нормалізується температура, проходять кашель та нежить, а верхній шар шкіри, на якій був висип, починає відлущуватись.

      Кір в Україні 2018
      Кір в Україні 2018: симптоми у дітей та дорослих

      Ускладнення

      Цей вірус небезпечний ще й ти тим, що ускладнення після хвороби можуть бути не безпечнішими за саму недугу. Інфекція сильно понижує імунітет, і організм стає чутливим до будь-якої бактеріальної інфекції.

      Ускладнення можуть торкнутись і дихальної системи — це пневмонія, бронхіт. Також часто після перенесення вірусу може виникнути запалення середнього вуха, часто це трапляється у маленьких дітей.

      Кір наносить відбиток і на нервову систему, в деяких випадків може призвести до енцефаліту (запалення головного мозку).

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      Профілактика

      Як переконують медики, найбільш дієвим захистом від кору є вакцинація. Її колять дитині у 12 місяців та 6 років.

      "У країнах, де вакцинація від кору охоплює більшість населення, люди перестають хворіти на кір. І неприйнятною є ситуація, коли в час доказової медицини, лікарі чи інший медичний персонал відмовляє молодих батьків від щеплення дітей. Вважаю, що це своєрідний медичний злочин", – заявила екс-заступник міністра охорони здоров’я Оксана Сивак.

      Вона також запевнила, що вакцина проти кору "безпечна, надійна та ефективна". Адже цю вакцину використовують не лише в Україні, але і в багатьох інших європейських країнах.

       

      Автор: Ірина Полицька
      Теги: Кір Публікації Здорове життя Статті Здоров'я Лікування Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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