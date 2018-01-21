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Кір в Україні: в МОЗ розповіли, в якому випадку щеплення робити не можна

12:34, сьогодні 1664 Читать новость на русском
Кір в Україні 2018
Кір в Україні 2018 / kolobok.ua

Найкращою профілактикою проти кору є щеплення. Однак, вакцин можна вводити не всім. У Міністерстві охорони здоров'я перерахували протипоказання щодо вакцинації проти кору, правця і краснухи (КСК).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

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Так, до протипоказань вакцинації в міністерстві відносять:

  1. Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вище 38,5 градусів;
  2. Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини або відома алергічна реакція на один з компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо);
  3. Захворювання чи стан організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, під час хіміотерапії; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при прийомі ліків, що пригнічують імунітет, при СНІДі);
  4. Вагітність – щеплення проти кору краще зробити на етапі планування вагітності.

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У відомстві також додали, що за світовими стандартами легкі застуди з температурою до 38 градусів не є такими протипоказаннями.

"Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, і при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується", – йдеться в повідомленні.

Теги: Новини України Кір Лікування Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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