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      Кирило Фесенко перейшов у "Дніпро"

      39 Читать новость на русском
      Кирило Фесенко
      Кирило Фесенко / БК "Дніпро"

      Український центровий Кирило Фесенко поповнив склад "Дніпра". Минулий сезон баскетболіст провів у складі італійського "Авелліно", а влітку переніс операцію на коліні.

      Про підписання контракту з 31-річним бігменом офіційно повідомила прес-служба віце-чемпіонів України. У новому клубі Фесенко виступатиме під 44-им номером.

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      Варто зазначити, що минулого сезону у чемпіонаті Італії гравець набирав у середньому 10,3 очків та робив 6,3 підборів. У Лізі чемпіонів ФІБА за десять матчів його показник становив 9,4 очки та 7,1 підбирань. Окрім того, Фесенка визнали найкращим центровим турніру.

      У складі збірної України Фесенко приймав участь у Євробаскет-2011 та Євробаскет-2015.

      Востаннє Фесенко виступав в Україні в 2013 році, коли захищав кольори БК "Донецьк". Також центровий за свою кар’єру встиг пограти за українські "Азовмаш" та "Черкаські Мавпи", виступав в НБА за "Юту" та "Індіану", а також клуби G-Ліги "Делавер" та "Кантон". В Європі Фесенко також грав за "Автодор", "Локомотив-Кубань" та "Канту".

      Влітку 2018 року український бігмен переніс операцію на коліні, після якої продовжує відновлюватись

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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