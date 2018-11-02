Кирило Фесенко перейшов у "Дніпро"

Український центровий Кирило Фесенко поповнив склад "Дніпра". Минулий сезон баскетболіст провів у складі італійського "Авелліно", а влітку переніс операцію на коліні.

Про підписання контракту з 31-річним бігменом офіційно повідомила прес-служба віце-чемпіонів України. У новому клубі Фесенко виступатиме під 44-им номером.

Читайте також: Форвард "Черкаських Мавп" ввійшов у збірну туру Кубка Європи ФІБА

Варто зазначити, що минулого сезону у чемпіонаті Італії гравець набирав у середньому 10,3 очків та робив 6,3 підборів. У Лізі чемпіонів ФІБА за десять матчів його показник становив 9,4 очки та 7,1 підбирань. Окрім того, Фесенка визнали найкращим центровим турніру.

У складі збірної України Фесенко приймав участь у Євробаскет-2011 та Євробаскет-2015.

Востаннє Фесенко виступав в Україні в 2013 році, коли захищав кольори БК "Донецьк". Також центровий за свою кар’єру встиг пограти за українські "Азовмаш" та "Черкаські Мавпи", виступав в НБА за "Юту" та "Індіану", а також клуби G-Ліги "Делавер" та "Кантон". В Європі Фесенко також грав за "Автодор", "Локомотив-Кубань" та "Канту".

Влітку 2018 року український бігмен переніс операцію на коліні, після якої продовжує відновлюватись