Атака була здійснена на ранок. Місцева влада запевняє, що нібито жертв і загоряння немає, передає 24 Канал.

Дивіться також З початку року ЗСУ щонайменше 64 рази атакували НПЗ в Росії та на окупованих територіях, – ЗМІ

Де розташоване місто Котельнич

Попри заяви влади Кіровської області, місцеві розповіли, що вогонь охопив щонайменше 2 резервуари з паливом. На місці працювали пожежники.

Мешканці міста також розповіли, що перед пожежею поблизу нафтобази вони чули 6 вибухів. Для атаки були застосовані щонайменше 5 дронів.

Губернатор Кіровської області запевнив, що нібито два із них були збиті, а решта впала на території комбінату і загорілися. За його словами, загоряння там ліквідовано.

Котельнич розташоване за 124 кілометрів на південний захід від Кірова. До Москви – майже 700 кілометрів. За відкритими даними, там проживає 20 144 осіб.

У місті серед іншого є заводи із виготовлення опор ЛЕП, працює деревообробна промисловість тощо.

Де розташоване місто Котельнич: дивіться на карті