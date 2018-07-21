Кишенькова камера Fujifilm XF10, що має сенсорний екран

Компанія Fujifilm представила нову камеру з незмінним об’єктивом – Fujifilm XF10. Пристрій отримав компактні розміри, тож легко може розміститись в кишені.

Про це повідомляє видання tehnot.com.

Fujifilm XF10 отримала великий (як для кишенькового розміру корпусу) сенсорний екран формату APS-C та з роздільною здатністю 24 Мп. Фокусна відстань незнімного об’єктива – 18,5 мм (еквівалент 28 мм). Завдяки цифровому зумові камера може знімати на рівні 35 і 50 мм. Світлосила оптики – f/2,8, діапазон значення ISO становить 100-51200.

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Пристрій також може знімати відео у форматі 4К.

Fujifilm XF10 підтримує інтерфейси Bluetooth Low Energy для автоматичного передавання зображень на смартфон і Wi-Fi. Fujifilm.

Огляд камери Fujifilm XF10

Камеру можна буде придбати у двох кольорах: у чорному та кольорі "золоте шампанське". Вона надійде у продаж вже у серпні. Її вартість оцінили у 499 доларів (12 900 гривень).

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