Але це суперечить його глобальним інтересам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СNN, яке стверджує, що Пекін, попри заяви про нейтралітет, продовжує підтримувати Росію економічно та дипломатично, що робить його позицію як миротворця сумнівною.

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Чи вплине Китай на питання миру

Попри те, що Трамп, ймовірно, ускладнив свій план з організації миру в Україні разом із Сі, запровадивши загальне 10% мито на китайський імпорт до США, війна може бути рідкісним питанням співпраці, оскільки Пекін намагається запобігти поглибленню торгівельних суперечок.

Враховуючи ставки на американо-китайські відносини, якщо Трамп оцінить співпрацю Китаю як одну з найважливіших проблем, яка може покращити американо-китайські відносини, я думаю, що Китай буде дуже спокушений... (і міг би) зіграти корисну роль,

– вважає директорка китайської програми мозкового центру Stimson Center у Вашингтоні Юнь Сунь.

Втім, на її думку, Пекін намагатиметься не підривати відносини з Росією. Журналісти зазначають, що Китай уже тривалий час намагається представити себе як можливого посередника у врегулюванні війни, висуваючи власні, але розпливчасті мирні ініціативи.

Однак на Заході до подібних спроб ставляться скептично, оскільки Китай і досі грає на руку Кремля. Для Сі Цзіньпіна ризики такого кроку є значними, адже послаблення партнерства з Росією може підірвати одну з ключових стратегічних опор його політики.

Видання наголошує, що це союз, який він розглядає як засіб протидії впливу Заходу та інструмент для зміни глобального балансу сил на користь Китаю. Тому, місце Сі за столом переговорів стане місцем, де Владімір Путін, а не Дональд Трамп, матиме вірного партнера.

Аналітики вважають, що Вашингтону доведеться враховувати це, якщо він не хоче ризикувати ізоляцією європейських союзників або отримати неприйнятне для України рішення. Наголошують, що Китай хотів би уникнути послаблення Росії, оскільки в інакшому випадку Москві не вистачатиме партнера.

Згідно з оприлюдненою інформацією, західні лідери в минулому марно намагалися переконати Сі підштовхнути Путіна до такого миру, за який виступають Зеленський і Україна, адже Китай фактично став головною економічною та дипломатичною опорою для Росії протягом війни.

Пекін постачає товари подвійного призначення, які, за словами представників НАТО, зміцнюють оборонний сектор Росії та підтримують її військові можливості, але своєю чергою Китай виправдовує таку співпрацю звичайними торгівельними відносинами із Москвою.

Чи погодиться на врегулювання Сі Цзіньпін

За словами аналітиків, для китайського лідера Путін є не лише стратегічним союзником, а й потенційним джерелом економічної та дипломатичної підтримки у разі, якщо Китай вирішить силою встановити контроль над Тайванем. Ймовірно, тому Пекін уникає кроків, які могли б зруйнувати його партнерство з Москвою.

Також президенту Китаю може грати на руку те, що війна в Україні відвертає увагу США від Азії та Тайваню. Тому, якщо Пекін вирішить співпрацювати з Трампом, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, це означатиме кардинальний перегляд нинішньої стратегії Китаю щодо війни.

Китай зосереджується на створенні коаліції незахідних держав, включно із впливовими країнами, що розвиваються, як-от Бразилія, щоб використати конфлікт в Україні для зміни архітектури глобальної безпеки та просування альтернативного бачення світового ладу,

– заявив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Тонг Чжао.

До слова, Bloomberg, посилаючись на естонську розвідку, повідомило, що інтерес Китаю полягає в тому, щоб запобігти програшу Росії у війні в Україні, оскільки такий результат означав би перемогу його головного суперника, Сполучених Штатів.