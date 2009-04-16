Китай: Формула-1

Наполегливість - запорука успіху!

“БМВ-Заубер” не полишає спроб встановити систему КЕРС у болід Роберта Кубіци вже на Грін-прі Формули-1 у Китаї. Оптимальному функціонуванню системи рекуперації на авто поляка, вкотре згадаймо, заважає вага тіла габаритного пілота. Однак “баварці” не мають наміру здаватись на милість обставинам. Вже завтра на шанхайські вільні заїзди Кубіца виїде у боліді обладнаним КЕРС.Команда проаналізує позитивні аспекти системи на китайській трасі і порівняє їх з потенційними проблемами. Адже вага КЕРС, як відомо, згубно впливає на баланс боліда і пришвидшує процес руйнації задньої гуми. Натомість, додає двигуну кілька десятків незайвих “конячок”. Якщо у “БМВ” пересвідчаться, що рекуперація, все ж надасть Кубіці перевагу, то Роберт нарешті зможе дебютувати з КЕРС в умовах гонки вже найближчої неділі.