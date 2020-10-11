У провінції Хейлунцзян, що на північному сході Китаю, сімейний обід закінчився трагедією. Ще 5 жовтня родина Ван пообідала локшиною з ферментованої кукурудзяної муки. Після цього люди відчули симптоми отруєння. Виявилося, що локшина залишалася замороженою протягом року.

Загалом від отруєння померли сім людей з дев'яти присутніх на обіді. Про це повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.

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За інформацією ЗМІ, родина вживала кислу локшину – це місцева страва, яку роблять з ферментованої кукурудзяної муки. Протягом всього року вона була заморожена.

Як показало попереднє розслідування, причиною смерті найімовірніше стало отруєння афлатоксином. Лабораторні дослідження показали, що рівень вмісту афлатоксину в локшині значно перевищує норму.

Що відомо про афлатоксин? Це отруйні речовини, які виробляються деякими видами цвілевих грибів, природним чином зустрічаються у всіх регіонах світу. Ці цвілеві гриби можуть вражати продовольчі культури й тим самим створювати серйозну загрозу для здоров'я людей і сільськогосподарських тварин.

Поліція виключила вбивство шляхом отруєння, адже на місці події в зразках локшини не виявили слідів токсичних матеріалів.

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