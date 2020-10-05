Жахлива аварія трапилася 5 жовтня у китайській провінції Ганьсу. Там вантажний автомобіль в'їхав в ринок сільськогосподарської продукції.

В результаті події загинули шестеро людей, ще 14 людей отримали поранення. Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

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Аварія сталася у районі села Чабучжень в міському окрузі Динси. Водій з поки не встановленої причини втратив контроль над вантажівкою. Місцева влада встановлює обставини події.

Що відомо про постраждалих

За інформацією правоохоронців, 5 осіб загинули на місці. Шостий потерпілий помер під час госпіталізації. Загалом з 14 постраждалих стан п'яти оцінюється як важкий.

Провінція Ганьсу, де трапилася аварія: карта