В Китаї збудують “Діснейленд”.

Офіційний Пекін погодив план будівництва парку "Діснейленд" у Шанхаї - першого на території континентального Китаю. Компанія Disnеy понад 10 років домагалась можливості будівництва свого парку розваг у Піднебесній. Як повідомляють китайські ЗМІ, для будівництва комплексу виділять площу в 4 мільйони квадратних метрів в районі Пудун.Наразі на цьому місці розташовані 4 поселення, мешканців яких планують відселяти вже з грудня цього року. Очікується, що китайський “Діснейленд” розпочне роботу в 2014 році. Зазначимо, у 2005 році компанія Walt Disnеy відкрила “Діснейленд” у Гонконгу, який входить до складу КНР.