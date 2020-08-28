Є версія, що сам Кива здійснив задумане і підготував напад на автобус своєї ж організації "Патріоти – за життя".

Про це на сторінці в Facebook написав журналіст і представник України в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

"Як тут не згадати, що саме Кива обіцяв свого часу розстрілювати автобуси з прихильниками сепаратистів. ОПЗЖ ще потім тролили цією фразою на виборах, розміщуючи її на бордах. Є версія, що це сам Кива нарешті і здійснив давно задумане", – заявив Казанський.

Він також додав, що після події прихильники ОПЗЖ, серед яких – блогер і лідер однойменної партії Анатолій Шарій, одночасно розганяли в соціальних мережах фейки про розстріляних з автоматів людей, звинувачуючи Нацкорпус.

"ОПЗЖ найняли гопників і тітушок для бійок і провокацій, і тепер медведчуківська шобла качає ситуацію, вкидаючи фейки про убитих з автоматів. Мета цих вкидань – приблизно та ж, що і у розп'ятого хлопчика в трусиках. Стравити людей, спровокувати протистояння і насильство", – підкреслив Казанський.

Нагадаємо, вчора, 27 серпня, нардеп від ОПЗЖ і одночасно ініціатор створення організації "Патріоти – за життя" Ілля Кива записав відеозвернення, в якому звернувся до Президента України Володимира Зеленського, Генпрокурора Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою затримати представників Нацкорпусу та полку "Азов", які нібито вчинили напад на автобус. Кива також заявив, що двох людей з автобуса викрали, а деяким завдали поранення "несумісні з життям". Однак пізніше з'ясувалося, що це неправда.