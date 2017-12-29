Кива видав маму заміж: фото
17:14, сьогодні 1412 Читать новость на русском
Радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива показав фото з весілля своєї матері.
Фото Кива виклав в Instagram.
"Хоч у мами на весіллі погуляю", – підписав фото Кива.
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Зазначимо, є син та дочка. Він часто викладає у мережу фото зі своєю матір’ю та дітьми.
Також Кива полюбляє вихвалятися спортивними успіхами свого сина.
Джерело: 24 Канал
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