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Кива видав маму заміж: фото

17:14, сьогодні 1412 Читать новость на русском
Ілля Кива видав заміж найдорожчу
Ілля Кива видав заміж найдорожчу / 24 Канал

Радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива показав фото з весілля своєї матері.

Фото Кива виклав в Instagram.

"Хоч у мами на весіллі погуляю", – підписав фото Кива.

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Хоть у Мамы на свадьбе погуляю!))))))

Допис, поширений Илья Кива (@ilya_kiva)

Зазначимо, є син та дочка. Він часто викладає у мережу фото зі своєю матір’ю та дітьми.

Також Кива полюбляє вихвалятися спортивними успіхами свого сина.

Наш заслуженный ужин после тренировки!

Допис, поширений Илья Кива (@ilya_kiva)

Теги: Новини України Ілля Кива
Джерело: 24 Канал
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