Кива видав маму заміж: фото

Радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива показав фото з весілля своєї матері.

Фото Кива виклав в Instagram.

"Хоч у мами на весіллі погуляю", – підписав фото Кива.

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Зазначимо, є син та дочка. Він часто викладає у мережу фото зі своєю матір’ю та дітьми.

Також Кива полюбляє вихвалятися спортивними успіхами свого сина.