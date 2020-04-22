Киянам дозволили відчиняти вікна у квартирах

Київ перебував у лідерах серед міст із найбруднішим повітрям на планеті. Станом на 22 квітня ситуація нормалізувалася, місцевим дозволили відчиняти вікна у квартирах, щоб провітрювати приміщення.

Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда під час брифінгу заявив, що завдяки супутниковій інформації, метеорологи не виявили місць вогню, повідомляє Укрінформ.

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За його словами, в нормі і рівень радіації, адже метод авторадіографії показав, що гарячих часток у повітрі немає.

Кульбіда пояснив, що у аерозолях приземного шару атмосфери не виявлено стронцію-90 та трансуранових елементів.

Тому, на мою думку, треба сьогодні відкривати хвіртки і вдихати свіже повітря,

– сказав він.

Зауважимо, що в Київській області продовжують боротися із горінням трави – лише за останню добу, 21 квітня, зафіксували 37 пожеж. Це відображається на якості повітря у столиці України.

Забруднення повітря у Києві: що відомо

Київ був у лідерах серед міст із найбруднішим повітрям на планеті, свідчать дані порталу iQair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі ситуація покращилася, хоча Київ досі час від часу підіймається до лідерів у цьому списку.

Зранку 22 квітня якість повітря у Києві знову погіршилася – столиця України посіла 10 місце у світовому рейтингу. Втім, вже ближче до обіду ситуація трохи нормалізувалася.

Забруднення пов'язують із пожежами у Житомирській області та Чорнобильській зоні.

ДСНС запевняє, що хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе.

Де найбільш забруднене повітря у світі – читайте за посиланням.