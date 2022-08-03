Щитоподібна залоза – важливий орган в нашому організмі. Найменший збій в її роботі може призвести до найнепередбачуваніших наслідків. Однією з основних причин порушень в роботі щитоподібної залози є дефіцит йоду в організмі.

Варто знати Проблеми зі щитовидною залозою можуть викликати деменцію

В Україні – дефіцит йоду, основним джерелом якого є продукти тваринного (60%) і рослинного (34%) походження, а також вода і повітря (по 3%), спостерігається у всіх регіонах країни, а відтак зростає відсоток людей з патологіями щитоподібної залози.

Щитоподібна залоза контролює роботу всіх органів та систем у нашому організмі і кожен з них в меншій чи більшій мірі реагуватиме на зниження чи підвищення її гормонів. Що першим зреагує на проблеми щитоподібної – індивідуальна особливість кожної людини. У когось першими сигналами є підвищення чи зниження ваги. При цьому ні дієти, ні тренування у спортзалі не дають жодного результату. Ще хтось скаржиться на перепади настрою, неуважність, списуючи це на втомлюваність на роботі.

Загальні симптоми, які можуть сигналізувати про проблеми зі щитоподібною залозою:

Порушення менструального циклу, невиношування вагітності, порушення родової діяльності;

Порушення емоційного фону (депресії, надмірна втомлюваність, безсоння);

Зниження працездатності, погіршення памʼяті, уваги;

З’являється тахікардія, перебої в роботі серця, ламкість нігтів, інтенсивне випадіння волосся;

У дітей при дисбалансі гормонів щитоподібної залози порушується фізичний, розумовий та статевий розвиток.

За даними ВООЗ, серед ендокринних порушень, захворювання щитоподібної залози посідають друге місце. Лише за останні роки в Україні кількість тих, у кого виявили проблеми з щитоподібною, зросла в 5 разів. Розуміючи важливість вчасної діагностики, медична лабораторія "Ескулаб" з 1 до 31 серпня пропонує усім мешканцям Києва безкоштовно перевірити рівень тиреотропного гормону (ТТГ) в організмі. Саме цей гормон перевіряють першочергово для того, щоб вчасно виявити зміни в роботі щитоподібної залози.

Під безкоштовно мається на увазі придбання послуги за 1 гривню. Відбір біоматеріалу оплачується окремо і становить 35 гривень. Медична лабораторія "Ескулаб" залишає за собою право змінювати умови та терміни проведення акції.

Знайти найближче відділення "Ескулаб" в Києві можна за посиланням. Детальніше про акцію можна дізнатись за номером безкоштовної інформаційної лінії 0 800 503 680.

Перевірте роботу щитоподібної залози – нехай ваш організм залишається у гармонії.