Киянка майже втратила квартиру через шахрайство з документами
Мешканка столиці України звернулась до місцевої прокуратури зі скаргою на зловмисника, який підробив довіреність та від імені власниці незаконно продав квартиру у Києві за майже чотири мільйони гривень.
Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.
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Правоохоронним органам вдалось встановити особу шахрая – ним виявився 29-річний чоловік з Київської області. Підозрюваного затримали, йому інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підробленого документів. За ці злочини Кримінальний Кодекс передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Правоохоронці вимагатимуть у суді, щоб той ухвалив підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою.
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Тим часом суд уже наклав арешт на квартиру потерпілої, щоб з цією нерухомістю не можна було вчинити інших незаконних дій.