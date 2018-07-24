Киянка майже втратила квартиру через шахрайство з документами

Мешканка столиці України звернулась до місцевої прокуратури зі скаргою на зловмисника, який підробив довіреність та від імені власниці незаконно продав квартиру у Києві за майже чотири мільйони гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

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Правоохоронним органам вдалось встановити особу шахрая – ним виявився 29-річний чоловік з Київської області. Підозрюваного затримали, йому інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підробленого документів. За ці злочини Кримінальний Кодекс передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці вимагатимуть у суді, щоб той ухвалив підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою.

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Тим часом суд уже наклав арешт на квартиру потерпілої, щоб з цією нерухомістю не можна було вчинити інших незаконних дій.