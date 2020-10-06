Німеччина 6 жовтня скерувала до Києва літак Бундесверу. Ним на лікування заберуть 13 українських військових, які отримали поранення на Донбасі.

В Україну за пораненими військовими прибув німецький літак

Літак А310 вилетів 6 жовтня з Кельна у сторону Києва, повідомили у твіттері Військово-повітряних сил Німеччини.

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Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України до Німеччини для подальшого лікування,

– йдеться у повідомленні.

13 українських військових прибудуть у Німеччину ввечері 6 жовтня.



Літак А310 вилетів з Німеччини 6 жовтня / Фото з твіттеру Sanitatsdienst der Bundeswehr



Ним на лікування заберуть 13 українських військових / Фото з твіттеру Sanitatsdienst der Bundeswehr

Українських військових доставили в аеропорт

Згодом медична служба Бундесверу опублікувала фотографії з аеропорту "Бориспіль". Туди привезли поранених для транспортування з київського військового госпіталю.

Військові прибули до аеропорту та проходять митний контроль. Після цього персонал Бундесверу приймає постраждалих військових.



Поранені військові в аеропорту "Бориспіль" / Фото з твіттера Sanitatsdienst der Bundeswehr

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим припинення вогню. Однак проросійські бойовики порушують його ледь не щодня. Постріли здебільшого неприцільні. Вперше домовленості порушили 6 вересня. Внаслідок ворожого обстрілу загинув один український військовий.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу