У Києві та 2 областях повернули світло критичній інфраструктурі

Зранку Київ залишився без світла, води та тепла. Причина тому – аварія, яка сталася на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Не лише в Києві, але і в багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електроенергії.

Дивіться також Бази митних органів Молдови вийшли з ладу: пропуск на кордоні з Україною зупинили

Яка ситуація зі світлом у Києві?

Незадовго до 14:00 у ДТЕК повідомили, що вже повернули електрику критичній інфраструктурі Києва. Тепер розпочалося заживлення побутових споживачів.

У компанії уточнили, що відновлення електропостачання відбувається почергово. Це потрібно, аби уникнути перевантаження мереж і не допустити нових аварій.

Просимо використовувати електроенергію економно. Це допоможе стабільніше та швидше всіх заживити,

– закликали у ДТЕК.

Мер Києва Віталій Кличко о 14:37 повідомив, що роботу метро у столиці починають відновлювати на всіх трьох лініях. Відновлюють тиск води в системі водо- та теплопостачання.

Міністр енергетики Денис Шмигаль уточнив, що енергопостачання для критичної інфраструктури відновили і в Київській та Дніпропетровській областях.

У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям.

Окремо міністр додав, що значний дефіцит потужності залишається. Через це низка областей залишається на аварійних графіках відключень.

Чому частина України залишалася без світла?