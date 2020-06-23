Кафе і ресторани у Києві вже можуть приймати відвідувачів всередині
У Києві заклади громадського харчування з 22 червня зможуть приймати клієнтів не лише на літніх терасах, а й всередині приміщення. Водночас кафе і ресторани ще не функціонуватимуть на повну: дитячі кімнати не відкриватимуть, а масові заходи на понад 10 осіб, як наприклад, весілля, не проводитимуть.
Нові правила для закладів громадського харчування перераховані у розпорядженні Київської міської державної адміністрації. Як підтвердив у коментарі 24 каналу заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, усі нові рекомендації вступили у силу з 22 червня. Відтак ресторани вже можуть відкривати двері своїх залів для клієнтів.
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Відкриття закладів громадського харчування
Роботу кафе і ресторанів всередині, а не на літніх майданчиках, регулює пункт 102 розпорядження. Він входить до загальних вимог підрозділу про роботу закладів громадського харчування.
Загалом, ці правила не відрізнятимуться від тих, що постановив МОЗ ще 5 червня, коли за механізмом адаптивного карантину у більшості областей дозволили роботу закладів харчування всередині.
Правила роботи кафе і ресторанів у Києві:
- самостійний вхід всередину відвідувачам заборонений, клієнта має супроводжувати працівник закладу;
- забороняється функціонування дитячих кімнат;
- заборонено проведення свят, бенкетів, майсер-класів, публічних подій за участі більше 10 осіб;
- забороняється готувати їжу на відкритих кухнях;
- забороняється функціонування буфетів самообслуговування;
- у закладах швидкого харчування столові прибори, страви, напої мають видаватися працівниками на прохання відвідувача.
Робота ресторанів в Україні
Ситуація з коронавірусом в Україні дозволила у межах адаптивного карантину відновити роботу кафе та ресторанів у штатному режимі. Це у більшості областей відбулося ще з 5 червня.
Водночас у Києві та деяких інших областях, які не відповідали критеріям послаблення карантину, заклади могли приймати відвідувачів лише на літніх терасах або отримувати замовлення "з собою".
Як послабили карантин з 5 червня / Інфографіка 24 каналу