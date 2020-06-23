У Києві заклади громадського харчування з 22 червня зможуть приймати клієнтів не лише на літніх терасах, а й всередині приміщення. Водночас кафе і ресторани ще не функціонуватимуть на повну: дитячі кімнати не відкриватимуть, а масові заходи на понад 10 осіб, як наприклад, весілля, не проводитимуть.

Нові правила для закладів громадського харчування перераховані у розпорядженні Київської міської державної адміністрації. Як підтвердив у коментарі 24 каналу заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, усі нові рекомендації вступили у силу з 22 червня. Відтак ресторани вже можуть відкривати двері своїх залів для клієнтів.

Важливо знати Україна стала державою "червоної зони" через COVID-19

Відкриття закладів громадського харчування

Роботу кафе і ресторанів всередині, а не на літніх майданчиках, регулює пункт 102 розпорядження. Він входить до загальних вимог підрозділу про роботу закладів громадського харчування.

Загалом, ці правила не відрізнятимуться від тих, що постановив МОЗ ще 5 червня, коли за механізмом адаптивного карантину у більшості областей дозволили роботу закладів харчування всередині.

Чому відкривають заклади? У столиці, як і Київській області загалом, станом на 23 червня усі показники дозволяють застосувати послаблення за адаптивним механізмом карантину. Відповідно, саме тому заклади громадського харчування можуть відкрити свої зали всередині для клієнтів.

Правила роботи кафе і ресторанів у Києві:

самостійний вхід всередину відвідувачам заборонений, клієнта має супроводжувати працівник закладу;

всередину відвідувачам заборонений, клієнта має супроводжувати працівник закладу; забороняється функціонування дитячих кімнат ;

; заборонено проведення свят, бенкетів, майсер-класів, публічних подій за участі більше 10 осіб;

бенкетів, майсер-класів, публічних подій за участі більше 10 осіб; забороняється готувати їжу на відкритих кухнях ;

; забороняється функціонування буфетів самообсл уговування;

самообсл у закладах швидкого харчування столові прибори, страви, напої мають видаватися працівниками на прохання відвідувача.

Робота ресторанів в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні дозволила у межах адаптивного карантину відновити роботу кафе та ресторанів у штатному режимі. Це у більшості областей відбулося ще з 5 червня.

Водночас у Києві та деяких інших областях, які не відповідали критеріям послаблення карантину, заклади могли приймати відвідувачів лише на літніх терасах або отримувати замовлення "з собою".



Як послабили карантин з 5 червня / Інфографіка 24 каналу

