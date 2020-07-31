У столиці на вулиці Липківського сталася ДТП за участі легковика і мопеда. На швидкості авто в'їхало у чоловіка на мопеді, але він не постраждав.

Водій мопеда вирішив з'їхати з тротуару на зустрічну проїзну частину, де його й збило Audi. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

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Від удару водій мопеда впав на коліно, а його транспортний засіб відкинуло в бік. Попри серйозне зіткнення, внаслідок цієї ДТП ніхто не постраждав.

Керманича мопеда оглянули лікарі швидкої медичної допомоги, та не виявили серйозних тілесних ушкоджень. Учасники події вирішили не звертатись до поліції та вирішили автопригоду цивільним шляхом,

– зазначили у поліції.

Момент зіткнення авто і мопедиста – дивіться відео