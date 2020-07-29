Діра під ногами у депутатів: біля Верховної Ради провалився асфальт – фото
У Києві на вулиці Грушевського провалився асфальт. Дорожнє покриття зруйнувалось одразу біля будівлі Верховної Ради.
Асфальт провалився через прорив труби
Причиною пошкодження став прорив труби під дорогою. Про це повідомили у КП ШЕУ Печерського району "Київавтодору" у фейсбуці.
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Постраждала ділянка – на розі вулиць Грушевського та Шовковичної.
У ході чергового огляду вулично-дорожньої мережі району було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло по причині прориву трубопроводу під проїжджою частиною вулиці Михайла Грушевського, 20,
– мовиться у повідомленні.
У "Київавтодорі" зазначають, випадок поблизу Верховної Ради – не поодинокий. Адже у столиці сильно зношені інженерні мережі. В результаті – руйнується асфальт.
Ремонтні роботи уже запланували
Про аварію повідомили балансоутримувача мереж. Ремонтні роботи уже запланували. Скільки саме часу ліквідовуватимуть наслідки прориву труби – наразі невідомо.
Асфальт провалився на розі Грушевського та Шовковичної / Фото "Київавтодору"
Під дорожнім покриттям прорвало трубу / Фото "Київавтодору"