У Києві на вулиці Грушевського провалився асфальт. Дорожнє покриття зруйнувалось одразу біля будівлі Верховної Ради.

Асфальт провалився через прорив труби

Причиною пошкодження став прорив труби під дорогою. Про це повідомили у КП ШЕУ Печерського району "Київавтодору" у фейсбуці.

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Постраждала ділянка – на розі вулиць Грушевського та Шовковичної.

У ході чергового огляду вулично-дорожньої мережі району було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло по причині прориву трубопроводу під проїжджою частиною вулиці Михайла Грушевського, 20,

– мовиться у повідомленні.

У "Київавтодорі" зазначають, випадок поблизу Верховної Ради – не поодинокий. Адже у столиці сильно зношені інженерні мережі. В результаті – руйнується асфальт.

Ремонтні роботи уже запланували

Про аварію повідомили балансоутримувача мереж. Ремонтні роботи уже запланували. Скільки саме часу ліквідовуватимуть наслідки прориву труби – наразі невідомо.



Асфальт провалився на розі Грушевського та Шовковичної / Фото "Київавтодору"



Під дорожнім покриттям прорвало трубу / Фото "Київавтодору"



Ремонтні роботи уже запланували / Фото "Київавтодору"