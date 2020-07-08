Чоловік влаштувався на роботу в магазин, якийсь час там працював, а потім його звільнили – не підійшов, мовляв. Ба більше, не заплатили йому за відпрацьований час гроші, хоча й обіцяли. Тож чоловік вирішив помститися і розстріляв свого наставника з пістолета. Наставника поранено в око та пах, а нападника судитимуть за замах на вбивство.

Сповіщення про стрілянину у Деснянському районі Києві правоохоронці отримали від медиків "швидкої". Про це розповіли на офіційному сайті 7 липня Відділ комунікації поліції Києва.

Читайте також Поліція затримала двох росіян у Києві, які працювали на спецслужби Кремля

"Швидка" забрала до лікарні з вулиці Братиславської чоловіка з вогнепальними пораненнями – в праве око та пах.

Слідчі та патрульні, переглянувши записи з камер спостереження та вислухавши свідків, з'ясували таке:

35-річний чоловік (мешканець сусіднього району та раніше судимий за наркозлочини) напав на 26-річного знайомого.

Обидва чоловіки працювали на одній роботі: потерпілий був наставником нападника, який нещодавно на цю роботу влаштувався.

який нещодавно на цю роботу влаштувався. І все б нічого, але коли сплив випробувальний термін, 35-річного чоловіка на роботу так і не взяли, а обіцяну зарплату за відпрацьоване так і не заплатили.

Той вирішив, що винен у всьому наставник, і вирішив помститися: велосипедом під’їхав до магазину та кілька разів вистрелив у потерпілого.



Магазин, де стався напад і, очевидно, працював раніше нападник / Фото НПУ

Підозрюваного вже затримали, він під вартою, але знаряддя злочину наразі не знайшли. Слідство триває, кваліфікували справу як замах на вбивство.

Радимо ознайомитися Будете в мене сос*ти: на Волині чоловіки побили відпочивальників і "порішали" з поліцією

Тож в разі визнання судом провини підозрюваного його можуть ув'язнити на строк до 15 років.



Нападника, якщо його визнають винним, можуть ув'язнити аж на 15 років / Фото НПУ