У Києві 29-річний чоловік обурився через те, що його не пустили в тролейбус. Він не знайшов нічого кращого, ніж жбурнути каміння у вікно громадського транспорту. На жаль, каміння розбив вікно та поцілив у голову пасажирки.

Пасажири самі затримали хулігана і викликали поліцію і "швидку". Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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Інцидент стався на вулиці Луговій. Постраждалій пасажирці тролейбуса лікарі надали першу медичну допомогу та госпіталізували її з раною голови.

Правоохоронці з'ясували, що коли чоловіка не пустили в салон тролейбуса, то він вирішив покататися на сходах, які розташовані позаду. Водій побачив це, зупинився і зробив чоловікові зауваження, на що той розлютився і кинув каміння у вікно, поранивши жінку.



Чоловік кинув каміння у тролейбус / Фото Нацполіції



Каміння потрапило в голову пасажирки / Фото Нацполіції

Поліція затримала хулігана і вже оголосила про підозру за статтею 296 про хуліганство.

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Чоловіку загрожує: