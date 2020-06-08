У Києві в Гідропарку між двома приятелями, що прийшли порибалити, виникла сварка. Один з чоловіків вдарив іншого у шию ножицями.

Чоловіки були нетверезими

Чоловіки разом не лише рибалили, а й пили алкоголь. Під час такого відпочинку і виникла суперечка, інформують у пресслужбі Нацполіції в Києві.

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На ґрунті раптової неприязні 50-річний зловмисник напав на товариша з ножицями. У результаті 45-річний потерпілий отримав проникаюче поранення в шию,

– розповіла слідча Дніпровського управління поліції Олександра Короткевич.

З Гідропарку потерпілого забрали до лікарні, а підозрюваного – до поліцейського відділення.



Ножиці, з допомогою яких і доводив свою правоту один з приятелів, вилучили як речовий доказ та направили на експертизу.

Затриманому загрожує до 8 років ув'язнення

Затриманому повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожуватиме до 8 років ув'язнення.



Ножиці забрали на експертизу / Фото пресслужби Нацполіції



Суд залишив підозрюваного під вартою / Фото пресслужби Нацполіції