Вночі у столиці спалахнув електрокар Tesla , що належить колишньому голові Офісу Президента Андрієві Богдану.

Про займання в авто Богдана повідомляє "Обозреватель" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Зазначається: ніхто від спалаху не постраждав.

Раніше Богдан припаркував свою Tesla поперек дороги у Києві, – соцмережі

Пожежа сталася близько третьої ночі і вже за декілька хвилин її вдалося приборкати. Причини займання наразі встановлюють, повідомляє видання.

Наголосимо: офіційного повідомлення від ДСНС чи поліції про займання електрокара наразі немає. Так само не відреагував на інформацію у ЗМІ і сам Богдан.

У декларації Богдана зазначаються дві Tesla: Model S і Model X. І одна з них вже потрапляла у поле зору ЗМІ.

Так, у червні цього року Model X, що належить Богдану, у центрі Києві припаркували на пів дороги. Фото з'явилося у соцмережі і одразу ж стало топовим дописом у спільнотах на кшталт "Зупини Лося".

І окрім того, на цьому авто Зеленський знімав свої відео зі зверненнями до українців.