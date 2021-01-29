Біля будівлі Київської міської державної адміністрації 28 січня відбувся мітинг інвесторів ЖК "Варшавський", "Варшавський Плюс" і "Варшавський 2" із вимогою повернути їм гроші або житло.

Джерело: "Обозреватель"

Учасники акції скандували "Молчанова, поверни нам наші гроші!", "Молчанова, поверни наше житло!". Йдеться про власницю забудовника вказаних житлових комплексів StolitsaGrouр.

За словами інвесторів, про те, що будівництво зупинено, дізналися зі ЗМІ. Водночас вони зазначають, що Stolitsa Group продовжує активно продавати квартири в недобудованих будинках.

"Ми прийшли сюди, щоб звернути увагу місцевої влади на те, що забудовники ЖК "Варшавський" – шахраї. Я і багато сотень киян вклали гроші у квартири та вже багато місяців, як ми мали б жити у своїй оселі, але нам ніхто нічого не пояснює. Зі ЗМІ ми дізналися, що зупинилося будівництво та квартир ніяких не буде. Дійсно, наразі на будівельних майданчиках нічого не відбувається. Ми прийшли сюди, щоб нам хтось відповів", – розповів один з інвесторів.

Чоловік додав, що відповідальність за будівництво несе керівниця Stolitsa Group Влада Молчанова. Він зауважив, що демонстранти хочуть справедливості, тому що всі вони продовжують орендувати житло і витрачати свої гроші, хоча вже мали заселятися у власні квартири.

Раніше видання "Обозреватель" писало про те, що керівниця StolitsaGrouр Влада Молчанова намагалася у рейдерський спосіб захопити київський ринок "Столичний".

У січні 2021 року антирейдерська комісія при Міністерстві юстиції України поставила крапку в питанні претензій компанії "Спецбуд-Моноліт", яку пов'язують із забудовниками Молчановою і Раймондасом Туменасом. Комісія дійшла висновку, що ініційоване представниками цієї компанії внесення змін до реєстру права власності на один із павільйонів ринку і подальший "перепродаж" цього об'єкта – незаконні.

(Відео – Telegram "Київ зараз")