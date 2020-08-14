У Києві Mazda в’їхала у кав’ярню: є постраждалі – моторошні фото та відео
У Києві на перехресті Княжого Затону та Дніпровської Набережної синя Mazda врізалася у кав’ярню. За попередніми даними, відвідувачів там не було. Але в аварії постраждав водій іномарки та продавчиня закладу.
Як пишуть очевидці у фейсбук-спільноті Kyiv Operative, Mazda вилетіла з дороги внаслідок зіткнення з іншим авто.
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Водій іномарки у критичному стані, медики везуть його з місця аварії в реанімацію лікарні. Продавчиня, що працює у кав’ярні, поранила руку.
Наразі на місці працюють медики та поліція.
Аварія на київських Осокорках
Як видно з відзнятих кадрів, автівка протаранила скляну вітрину кафе під назвою Kava Banda і майже повністю в’їхала всередину.
Mazda в'їхала в кав'ярню
Водій іномарки у критичному стані
Всередині кав’ярні – вибиті вікна та поруйнований інтер’єр.
Відео з місця ДТП у Києві:
Місце аварії на мапі Києва: