Метеорологи констатували початок настання погодного літа у Києві. Щоправда, сталося це аж 5 червня – на 3 тижні пізніше за кліматичний термін.

Настання метеорологічного літа у столиці констатувала Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Середньодобова температура 4 червня склала 13,6 градусів за цельсієм. Отже саме цей день і був останнім днем метеорологічної весни.

До слова, вона тривала неприродньо довго, почавшись ще 10 лютого. Таким чином тривалість метеорологічної весни у Києві склала 116 днів.

Укргідрометцентр прогнозує, що надалі середньодобова температура лише зростатиме. У перший день метеорологічного літа, 5 червня, вона становила вже 16,5 градусів.

Попри запізнення на 3 тижні, цьогорічне літо розпочалося не найпізніше. За 140 років воно двічі розпочиналося аж 7 червня – у 1990 й 2001 роках.

Що відомо про метеорологічну весну 2020?Вона почалася доволі швидко – ледь не за 3 тижні до настання календарної весни. Втім доволі довго затягнулася.



Передовсім причиною стали зливи, які у травні були ледь не щоденними. Через постійні опади температура повітря не підвищувалася.