Росія атакувала Україну безпілотниками вночі. Хоч тривог було багато, та ППО вдалося ефективно відпрацювати по ворожих цілях. Також окупанти били трьома "Іскандерами".

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Що відомо про тривогу зранку 16 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено тривогу, з південного-східного напрямку!

– написали в Повітряних силах о 10:42.

За кілька хвилин моніторингові канали повідомили про пуск балістики на Дніпро. На жаль, досить швидко у місті пролунали вибухи.