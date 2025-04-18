З'явилася загроза балістики. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Вночі ворог атакував 6 ракетами і 37 БпЛА: скільки вдалося збити

В Україні оголошено повітряну тривогу

Спочатку повітряна тривога лунала у деяких центральних та східних областях через загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

Згодом вона поширилася на низку інших областей, зокрема, Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Житомирщину та Вінниччину.

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!

– попередили у Повітряних силах о 12:04.

Де лунає тривога: дивіться на карті

Незадовго після оголошення тривоги в Україні, моніторингові канали повідомили про роботу ППО в Курську.

О 12:29 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Дніпропетровщині курсом на Павлоград.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.