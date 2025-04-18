З'явилася загроза балістики. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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В Україні оголошено повітряну тривогу
Спочатку повітряна тривога лунала у деяких центральних та східних областях через загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
Згодом вона поширилася на низку інших областей, зокрема, Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Житомирщину та Вінниччину.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!
– попередили у Повітряних силах о 12:04.
Де лунає тривога: дивіться на карті
Незадовго після оголошення тривоги в Україні, моніторингові канали повідомили про роботу ППО в Курську.
О 12:29 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Дніпропетровщині курсом на Павлоград.
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