Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи?

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 15:33, а в різних районах області вона лунала ще дещо раніше. Здебільшого вона пов'язана із загрозою ударів ворожих дронів.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух кількох реактивних безпілотників по Київщині. Деякі з них летіли повз Димер у напрямку Вишгорода або Києва. Далі додалась загроза атаки для Білої Церкви.

Після 15:41 у столиці та подекуди на Київщині було чути звуки вибухів.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників– уточнили у Київській ОВА.