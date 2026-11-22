Атака на Київ та область
Російські війська продовжують завдавати ударів по українських містах. Вкотре за добу 22 листопада загроза дісталась Києва та області.
Про це пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи?
Повітряна тривога у Києві була оголошена о 15:33, а в різних районах області вона лунала ще дещо раніше. Здебільшого вона пов'язана із загрозою ударів ворожих дронів.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух кількох реактивних безпілотників по Київщині. Деякі з них летіли повз Димер у напрямку Вишгорода або Києва. Далі додалась загроза атаки для Білої Церкви.
Після 15:41 у столиці та подекуди на Київщині було чути звуки вибухів.
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