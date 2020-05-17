У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду
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У понеділок, 18 травня, в Києві очікуються значні пориви вітру. Відтак синоптики закликали всіх бути вкрай обережними.
18 травня в Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
До слова Шквальний вітер, дощі, грози та заморозки: в Україну йде негода
Відтак киян закликали бути обережними в цей день.
Основні рекомендації поведінки під час сильних вітрів
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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