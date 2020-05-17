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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через негоду

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Негода в Києві
Негода в Києві / Информатор Киев

У понеділок, 18 травня, в Києві очікуються значні пориви вітру. Відтак синоптики закликали всіх бути вкрай обережними.

18 травня в Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

До слова Шквальний вітер, дощі, грози та заморозки: в Україну йде негода

Відтак киян закликали бути обережними в цей день.

Основні рекомендації поведінки під час сильних вітрів

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

поради під час грози
Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Києва Негода в Україні Погода Новини України
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