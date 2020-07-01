У Києві з 1 липня 2020 року ще не запровадять єдиний електронний квиток. Київська влада чекає рішення уряду, як компенсувати проїзд пільговикам з інших міст.

Уряд має розібратись з компенсацією проїзду пільговиків

Загалом у КМДА до впровадження е-квитка повністю готові. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 канал.

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Наразі проблема у тому, як компенсувати проїзд пільговим категоріям громадян з інших міст.

Хоч держава і повинна компенсувати проїзд пільговим категоріям, з 2015 року ці витрати лягли на місцеві бюджети. Столиця забезпечує проїзд киянам, але покрити проїзд пільговикам з інших регіонів Київ не зможе,

– зазначив Кличко.

До 1 січня 2021 року, очікує київська влада, уряд має розробити зміни до законодавства щодо відшкодування коштів за проїзд пільговиків.