У Києві вночі 21 липня невідомі підірвали вуличний банкомат та витягнули касети з грішми. Інцидент стався у Подільському районі столиці.

Зловмисникам вдалось втекти

Зловмисникам з місця крадіжки вдалось втекти. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Києві.

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Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців о 1:30 ночі. Місцевий житель бачив, як троє невідомих підірвали банкомат на вулиці Виговського – поруч з продуктовим магазином.

Наразі суму збитків встановлюють

На місце події одразу прибули поліцейські та вибухотехніки, а також кінолог з собакою. За попередніми висновками експертів, банкомат підірвали з допомогою газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Наразі встановлюють, скільки саме грошей викрали та яка сума збитків.

Правоохоронці опитали свідків та вилучили відео з камер спостереження. Розпочато кримінальне провадження за умисне пошкодження майна та крадіжку. Зловмисників шукають.



На місці події працювали вибухотехніки / Фото пресслужби Нацполіції