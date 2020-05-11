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У Києві побільшає рейсів громадського транспорту за спецперепустками: схеми маршрутів

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Схеми маршрутів громадського транспорту в Києві з 12 травня
Що зміниться в роботі громадського транспорту в Києві / Київпастранс

З 12 травня у Києві збільшать кількість окремих рейсів громадського транспорту. Це станеться у зв'язку з частковим послабленням карантину в Україні.

Цю інформацію підтвердив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба адміністрації.

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Які додаткові рейси запустять з житлових масивів:

  • автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате – станцiя метро "Площа Льва Толстого",
  • автобусний маршрут № 33Т "ДВРЗ – станція метро "Чернiгiвська"
  • тролейбусний маршрут № 37-А "Станцiя метро "Лiсова" – вулиця Миколи Закревського. Полiклiнiка".

схема руху в києві

Схема руху автобусного маршруту № 20 від КМДА

схема руху в києві
Схема руху автобусного маршруту № 33Т від КМДА

схема руху в Києві

Схема руху тролейбусного маршруту № 37-А від КМДА

Зверніть увагу! Проїзд у громадському транспорті відбуватиметься виключно за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту.

У КМДА нагадали, що зараз в умовах спецрежиму щодня на маршрути виходить до 300 одиниць автобусів, тролейбусiв i трамваїв "Київпастрансу". Весь рухомий склад проходить обов'язкову дезінфекцію – як перед виïздом на лiнiю, так i впродовж дня.

Що відомо про роботу транспорту в Україні? У період карантину міжміське і міжрегіональне транспортне сполучення практично повністю припинене. Міський транспорт тимчасово не їздить у деяких містах, втім у більшості він таки працює, але з доволі жорсткими обмеженнями.

Наприклад, метро не працює взагалі, а от маршрутки, трамваї, тролейбуси тощо мають жорсткі обмеження щодо кількості людей, які можуть користуватися траспортом. Подекуди це можуть бути навіть лише конкретні категорії громадян.

послаблення карантину
Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України КМДА Карантин в Україні 2020 Транспорт Новини Києва
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