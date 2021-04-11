У мережі опублікували повідомлення про продаж мікроавтобуса преміум-класу Mercedes-Benz Sprinter з автопарку Геннадія Кернеса. Автівка покійного політика коштує 150 тисяч доларів.

У повідомленні мовиться, що броньований мікроавтобус випустили у 2013 році. Шкіряний салон автівки укомплектований екраном та акустикою, є зв'язок з водієм.

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Представник компанії, яка продає мікроавтобус, розповів, що наразі автівка перебуває у Києві.

Стан гарний пробіг маленький, всього 23 тисячі кілометрів. Одне крісло зняли для зручності висадки пасажирів. Воно є в комплекті, акуратно складене у багажнику разом з річним комплектом гуми, практично новим,

– розповів менеджер.

Окрім того, у компанії розповідають, що бусом користувалася "відома людина".

Броньований мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter / Фото Auto ria

У мережі пишуть, що автівка раніше належала Кернесу. В автопарку політика був Mercedes-Benz Sprinter аналогічного кольору.

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