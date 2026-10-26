У Києві прогриміла серія вибухів: росіяни вдарили балістикою

Про це пише Суспільне.

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Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу у Києві та низці інших регіонів оголосили о 21:41. Там існувала загроза ракетного обстрілу.

Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська– попередили Повітряні Сили ЗСУ.

О 21:44 військові повідомили про рух кількох балістичних ракет курсом на столицю. Вони летіли через Чернігівщину.

Упродовж наступних двох хвилин на Київ летіло ще декілька цілей. Тоді у місті пролунала серія вибухів.