ППО працювала проти ворожих цілей. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про повітряну атаку на Київ вночі 6 жовтня?

Повітряну тривогу у Києві оголошували двічі вночі 6 жовтня. Під час другої, що почалася о 05:24, у місті чули вибухи, а також звуки роботи сил Протиповітряної оборони.

Столиці України в цей час вкотре загрожували ударні реактивні безпілотники російської армії. Про їхнє наближення інформували Повітряні сили у соціальних мережах.

Київська міська військова адміністрація та представники мерії на момент публікації поки ще не надавали даних щодо можливих наслідків обстрілу. Атака ворога триває – загроза не минула.

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