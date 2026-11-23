Атака на Київ / Колаж 24 Каналу
Увечері 23 листопада Росія атакує Київ реактивними безпілотниками. Під час повітряної тривоги у столиці прогриміли вибухи.
Про це пише Суспільне.
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Що відомо?
Повітряна тривога жовтого рівня у Києві лунає від 14:26. З того часу Повітряні сили ЗСУ кілька разів повідомляли про загрозу реактивних БпЛА для регіону.
Один з таких ворожих дронів летів повз Баришівку у напрямку центру столиці.
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