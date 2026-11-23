Про це пише Суспільне.

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Що відомо?

Повітряна тривога жовтого рівня у Києві лунає від 14:26. З того часу Повітряні сили ЗСУ кілька разів повідомляли про загрозу реактивних БпЛА для регіону.

Один з таких ворожих дронів летів повз Баришівку у напрямку центру столиці.