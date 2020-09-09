Півтисячі учасників та майже сто компаній-експонентів. У Києві проходить форум провідних гравців ринку роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості RAU Expo 2020.

Це четверта найбільша спеціалізована виставка індустрії рітейлу та девелопменту в Україні.

Криза зараз триває, і це виклик для галузі. Клієнт змінився і чимало людей не вийшли на роботу, вони працюють з дому. Є ті, хто не працює. Звичайно, змінилась купівельна спроможність. Життя продовжується і ця криза скоро закінчиться засновник,

– сказав засновник Ukrainian Retail Association Андрій Жук.

Український та світовий ринки рітейлу, перспективи розвитку нових торговельних центрів та антикризове управління компанією – 80 спікерів, а це – топменеджери та власники бізнесу, які протягом двох днів під час панельних дискусій ділитимуться власним досвідом роботи в умовах пандемії. Кожну з секцій модерував спеціальний ментор.

"Слава богу, криза виявилася не такою тривалою, як ми очікували. І той вхід в кризу супроводжувався значним падінням ринку. Але він розвивався за V-подібною траєкторією – ми швидко впали і піднімалися. А сьогодні ми зі стриманим оптимізмом дивимося вперед, наш бізнес та інші вже виробили алгоритм у цих умовах", – зазначив голова ради директорів АЛЛО Дмитро Деревицький.

Під час кризи важливо не вводити нових управлінських технологій – вони додають стресу, тому в кризу потрібно відпрацьовувати вміння бути спокійним,

– поділився співзасновник компанії Нова Пошта В’ячеслав Климов.

За оцінками організаторів, участь у форумі дозволить девелоперами налагодити ділові контакти, обмінятися досвідом та представити потенціал регіонів. Також, у межах заходу, пройде IV урочиста церемонія нагородження кращих компаній сфери роздрібної торгівлі, e-commerce та торговельної нерухомості України RAU Awards 2020.