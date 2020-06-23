У Києві діяла група проросійських провокаторів, які пропагували ідеї поділу України й повалення конституційного ладу в державі. Втім на них вийшли співробітники Служби безпеки України, тож тепер пропагандистам світить тюремний термін.

Пропагандисти знімали й поширювали в Інтернеті сепаратистські матеріали й сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, повідомляє СБУ.

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Один з затриманих навіть був громадянином Росії. Вони агітували за порушення державних кордонів і формування на території України квазідержавних утворень.



Один з провокаторів є громадянином Росії / фото СБУ

Також зловмисники часто були учасниками маніпулятивних сюжетів на російських пропагандистських ресурсах. Експертиза засвідчила, що їхні матеріали містять заклики до повалення конституційного ладу.



Пропагандисти закликали до повалення конституційного ладу / фото СБУ

Працівники СБУ також провели обшуки в провокаторів. У них вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії й звіти про антидержавні інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з Росії, носії інформації і заборонену літературу.



У пропагандистів вилучили гроші від спонсорів з Росії / фото СБУ

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