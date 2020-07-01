Вночі 1 липня, саме тоді, коли вступив у дію новий закон про покарання нетверезих водіїв, у столиці п'яна водійка врізалася у паркан. Сама кермувальниця дивом не постраждала.

Водійка на Honda не впоралась з керуванням і відтак в'їхала у бетонний паркан. Про ДТП на вулиці Нова дорога повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

Нагадуємо З 1 липня керування авто напідпитку стає кримінальним злочином і зростають штрафи

28-річна жінка від зіткнення з перешкодою не постраждала. Спілкуючись з водійкою, патрульні помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Кермувальниця погодилася пройти огляд на стан сп’яніння. Результат виявився 0,83 проміле, що перевищує дозволений рівень у 4 рази.

Поліцейські склали на жінку протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Однак варто відзначити: саме від 1 липня вступає у дію закон, за яким такі дії розцінюють як кримінальний злочин.

Суворіші покарання за кермування напідпитку

З 1 липня сам факт керування напідпитку буде оцінююється по-іншому. Відтепер замість адміністративної впроваджується кримінальна відповідальність за водіння в нетверезому стані.

Водій отримає судимість за новою статтею Кримінального кодексу 286-1 КК навіть у тому випадку, якщо за правопорушення його затримають вперше.

Зростає штраф

Починаючи з 1 липня водій, алкогольне сп'яніння якого було доведено, зобов'язаний заплатити штраф у розмірі 17-34 тисяч гривень. Раніше за нетверезу їзду був передбачений штраф у розмірі 10 тисяч 200 гривень.