На проспекті Перемоги у Києві 27 серпня зіткнулися два автомобілі. ДТП спричинила п’яна водійка Smart.

Приблизно о 11:00 27 серпня патрульні отримали виклик про ДТП з потерпілими на проспекті Перемоги, інформує у фейсбуці Патрульна поліція Києва.

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Поблизу станції метро "Нивки" зіткнулися автомобілі Land Rover та Smart.

Після огляду лікарів водійка Smart відмовилася від госпіталізації. Патрульні почали оформлювати ДТП, щоб запобігти ускладненому руху на дорозі.

Під час процедури правоохоронці помітили, що жінка п’яна. Їй запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, однак водійка від нього відмовилася.

У результаті патрульні склали два протоколи – за статтями про порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, та про керування транспортом у стані сп'яніння.

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Момент зіткнення: дивіться відео

Аварія трапилася поблизу станції метро "Нивки": дивіться карту