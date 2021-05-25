Про це повідомила директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

"Завдяки тестуванню ми допомагаємо підліткам та їхнім батькам відповісти на важливе питання – як не помилитися у виборі майбутньої професії? Як відомо, успішний вибір професії значною мірою визначає результати праці, рівень добробуту, сприяє реалізації особистісного потенціалу. А за статистикою понад половина випускників університетів працюють не за фахом, тому профорієнтаційне тестування для визначення здібностей та інтересів дітей є вкрай актуальним сьогодні. Тестування для всіх учнів столиці абсолютно безкоштовне", – поділилася Марія Богуслав.

Вона зазначила, що профорієнтаційний тест, розроблений командою столичного проєкту Освітній Хаб міста Києва, який є структурним підрозділом КНП "Освітня агенція міста Києва", та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти.

"Під час роботи над тестами, ми використали найсучасніші розробки у сфері тестології. Тест є адаптивним та "підлаштовується" під людину, яка його проходить. Його перевагою є те, що він дає точний результат за найкоротший час його проходження. Інші ж профорієнтаційні тести тривають по декілька годин, проте діти не завжди можуть бути сконцентрованими так довго: від першого до останнього питання – що критично важливо для точного результату", – пояснює автор системи профорієнтаційного тестування, заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Віталій Зубков.

Він додав, що в рамках пілоту до тестування долучилися вже понад 1600 учнів із 27 шкіл Шевченківського району столиці, а трохи згодом пройти профорієнтаційний тест зможуть учні з усіх шкіл Києва.